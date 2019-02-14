دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث الصور لساعة سامسونج القادمة Galaxy Watch Active مع واجهة One ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الكوري للكشف رسمياً عن إصداراها الجديد من الساعات الذكية Galaxy Active، واليوم نشرت أحدث الصور للساعة الذكية مع واجهة One.

تقدم سامسونج هذا العام الجيل الجديد من ساعتها الرياضية Gear Sport التي تنطلق هذا العام بعنوان Galaxy Active، حيث تتميز الساعة بتصميم يضم إطار دائري قابل للتدوير للتحكم في الساعة الذكية.

وتأتي هواتف Galaxy S10 قريباً مع واجهة مستخدم One التي ترتكز على نظام الأندوريد، وفي الصور الجديدة تظهر ساعة سامسونج التي جاءت غالباً بنظام تشغيل Tizen إلا أنها اليوم تتميز باللمحات الأولى لواجهة One، والتي تتميز بواجهة مظلمة بثيم أسود، مع بعض الألوان التي تتميز في شاشة OLED للساعة الذكية.

وتأتي أهم التغييرات في الواجهة الجديدة مع واجهة رصد نبضات القلب، والتي تعمل على رصد أي تغيير في تخطيط قلب المستخدم، كما تأتي ساعة Active بقدرة أقل للبطارية 236 mAh، إلى جانب معالج Exynos 9110 ثنائي الأنوية، كما تدعم تقنية البلوتوث 4.2، مع تقنية Wi-Fi.

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هذا الموضوع أحدث الصور لساعة سامسونج القادمة Galaxy Watch Active مع واجهة One ظهر على التقنية بلا حدود.