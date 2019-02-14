دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أحد أفضل تطبيقات الطقس Dark Sky يحصل على الوضع المظلم

مع تزايد استخدام شاشات OLED بشكل كبير، بما في ذلك مع الهواتف ذو المواصفات المتوسطة، ينادي المستخدمين بدعم المطورين للوضع المظلم من على تطبيقاتهم، لما له من فائدة وتحديدًا على صحة العين وعلى نسبة استخدام البطارية، وهذا الأمر دفع كبار الشركات أمثال قوقل وآبل إلى رفع الدعم للوضع المظلم على مستوى النظام ككل.

حيث من على إصدار iOS 13 المنتظر ستدعم آبل الوضع المظلم على مستوى النظام ككل، ولكن قبل إطلاق هذا الإصدار، سيتعيّن على المستخدمين الاستفادة من هذا الوضع بشكل فردي، بعبارة أخرى من خلال التطبيقات التي تدعم الوضع المظلم، وأحدث التطبيقات التي تأتي بهذا الوضع هو تطبيق الطقس Dark Sky على iOS ولاحقًا على أندرويد.

وهنا يُوفّر التحديث الاختيار من بين ثلاث أوضاع وهي “Light و Dark و Daylight”، فضلًا عن وجود تفعيل الوضع بشك تلقائي، حيث يتم تشغيله تلقائيًا مع غروب الشمس، أخيرًا وعند التحدّث عن تطبيق Dark Sky، فهو أحد أفضل تطبيقات الطقس على الهواتف الذكية، وذلك لمُميزاته الكثيرة التي أدعها لتكتشفها بنفسك.

تحميل تطبيق Dark Sky على أندرويد | iOS

التدوينة أحد أفضل تطبيقات الطقس Dark Sky يحصل على الوضع المظلم ظهرت أولاً على عالم التقنية.