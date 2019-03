كيف احتفلت السعودية بـ«الفلانتين» لأول مرة؟ (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing السعودية تحتفل بـ«الفلانتين» لأول مرة

الكثير من الألوان النابضة بالحياة مع الورود الحمراء تلك التي تواجدت داخل أحد المحال التجارية بالرياض لتكون شارة عن وصول الاحتفال بعيد الحب «الفلانتين» إلى هناك، ولكن هذه الصورة كانت مختلطة بالكثير من الخوف والترقب هكذا وصف تقرير «بلومبرج»، عن احتفال السعودية لأول مرة بعيد العشاق.

وجاء في التقرير إن الفترة السابقة كانت هناك العديد من مشاعر التوتر تسود بين الشركات لإحياء مناسبة محظورة في السعودية خاصة من قبل المؤسسة الدينية لكن قررت بعض المحال التجارية الاحتفال سراً للعملاء ومع توخى المزيد من الحذر.

يقول التقرير إن الاحتفال يأتي في ظل سياسة الانفتاح التي يطبقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، خاصة بعد تقديم عدد من الحفلات الغنائية لعدد من النجوم وافتتاح دور لعرض الأفلام والسماح للرجل والمرأة بالاختلاط.

ويتابع التقرير: «لم يكن هناك إعلان حكومي عن رفع الحظر في عيد الحب ولكن على عكس ما حدث في الماضي، لم تكن هناك أي أوامر قضائية علنية ضد بيع هدايا الفلانتين».

ورصد تقرير رأي بائع في الرياض يدعي محمد عن الاحتفال، حين قال: «لم يكن لدينا مثل هذا الحب المفتوح من قبل، ولكن الشرطة الدينية لم تقم بزيارتها المعتادة كما إنهم لم يمنعوا المطاعم القريبة عن استخدام الشموع ومفارش المائدة ذات الألوان المرتبطة بهذا اليوم مثل ألوان الأحمر والوردي والأبيض».

سارة البالغة من العمر 25 عاما تحتفل مع صديقاتها في المملكة بعيد الحب، خاصة في مجمع مليء بالوافدين، حيث تقول: «أخشى أن أحتفل بالخارج لذلك نحتفل سوياً»، وتتابع أن متجر المجوهرات في الرياض الذي تعمل فيه يعمل أيضاً على هذه المناسبة فيعرض العديد من قلوب الذهب والماس في الداخل بدلاً من عرضها في النافذة.

في المقابل وعلى الرغم من كل هذه السرية في الاحتفال إلا أن متجرا واحدا في الرياض عرض صورة حمالات الصدر المزينة باللون الأحمر لجلب الجمهور وقدم عروض مجانية تحت عنوان «شراء المزيد من الحب».

يقول نادل في فندق راقٍ بالرياض إن لديه تعليمات لإنشاء «طاولات رومانسية» للاحتفال برواد المطعم، مزينة بالشموع الحمراء والورود في هذا اليوم.

بعيدا عن العاصمة في مدن أقل محافظة مثل جدة في الغرب أو الخبر في الشرق، كان هناك حالة من توخي الحذر من إظهار الاحتفال، فقد نشرت صفحة أحد محال المعجنات في مدينة الخبر صورة لكعكة على شكل قلب عبر حسابهم الرسمي على إنستجرام، وكتبت عليها: «لقد وصلت كعكة شهر فبراير إنها لهذا الشهر فقط».