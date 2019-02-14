شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» توضح شرط استفادة المؤسسات من «التأشيرات الفورية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكَّدت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن التأشيرات الـ9 الفورية التي ستُمنح كتحفيز للمنشآت الصغيرة المتفرغ أصحابها للعمل بها، مشروطة بأن يكون رأسمال الشركة 100 ألف ريال وأكثر.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة خدمات المنشآت المتوسطة والصغيرة ستكون متاحة إلكترونياً لجميع المستفيدين بالمناطق المختلفة قريباً.

وأشارت هيئة المنشآت إلى أن الفترة المتاحة لدراسة طلبات دعم التوطين ستكون 30 يوماً؛ وفقاً لـ”المدينة”.

يُشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و”منشآت” وقعتا مؤخراً اتفاقية لإطلاق المبادرة التي تتضمن تقديم 9 خدمات؛ لتحفيز المنشآت، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين.

كما شملت المبادرة: الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة “طاقات”، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج “نطاقات”، وخدمة طلب رصيد التأشيرات عبر “مراس”.