شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عليا بإلغاء فصل الموظفين الموقوفين دون حكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

صدرت توجيهات عليا بسحب قرار فصل الموظف بسبب انقطاعه عن العمل إذا ثبت أنه كان موقوفاً لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه، ولم يصدر بحقه حكم يستوجب إنهاء خدمته.

وتضمنت التوجيهات معالجة وضع الموظف وفقاً لأحكام كف اليد في نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية، دون إخلال بما يقضي به قرار مجلس الخدمة المدنية؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وجاءت التوجيهات عقب تشكيل لجنة لدراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافاً في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، ونظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية.