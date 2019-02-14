شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسم لصديقه.. معلم يضرب طالباً ويصيبه بـ «خدوش» في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

أكدت جمعية حقوق الإنسان على ضرورة تطبيق الإجراءات وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية التي تحظر ممارسة العنف ضد الأطفال، أو إيذاءهم جسدياً أو معنوياً، وذلك في واقعة اعتداء معلم على طالب داخل مدرسة بالمدينة.

ووجه رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، فرع الجمعية بالمدينة المنورة، بمتابعة قضية اعتداء معلم اللغة العربية على الطالب؛ ما ألحق به عدة كدمات وخدوش في الوجه، وسجحات في الرقبة.

وكانت شرطة منطقة المدينة المنورة، قد أحالت المعلم المعتدي إلى النيابة العامة، على خلفيه توجيهه عدة ضربات للطالب الذي يدرس في الصف الأول المتوسط؛ ما أصاب الطالب بكدمة قوية على الوجه، وإحمرار حول العين وكدمة على الأذن وخدوش في الوجه، وسجحات في الرقبة وفق التقرير الطبي.

يُذكر أن الطالب ذكر أنه كان قد ابتسم لصديقه أثناء الحصة؛ وفقاً لـ”المدينة”، وعلى الفور اتجه نحوه المعلم وقام بضربه بصورة عشوائية أمام الطلاب؛ ومن ثم سحبه بطرف الثوب من رقبته من الصف إلى غرفة المعلمين، حيث انهال عليه مرة أخرى بالضرب أمام معلم آخر.