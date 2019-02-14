فيديو | «مؤتمر وارسو» ينتهي بـ6 اتهامات ضد إيران.. وحضور أوروبي باهت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اختتم مؤتمر وارسو للسلام في الشرق الأوسط، الخميس، بعد انعقاده لمدة يومين في العاصمة البولندية.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي لإعلان ما توصّلت إليه الاجتماعات، إنّ المشاركين في المؤتمر اتفقوا على أنّ إيران تُشكِّل أكبر تهديد في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنّ النظام الإيراني أكبر ممول للإرهاب في العالم، ويمثل أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط.

ودعا بنس، من وصفهم بـ"الحلفاء الأوروبيين" إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، لافتًا إلى النظام في طهران يواصل سعيه للحصول على أسلحة دمار، ولن يتم له السماح له بذلك.

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