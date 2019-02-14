بريطانيا تحظر إعلانات المقامرة من ألعاب ومواقع الأطفال

ستحظر المملكة المتحدة مواقع الويب وألعاب الفيديو المخصصة للأطفال من تشغيل إعلانات المقامرة، وهى خطوة من شأنها أن تؤدى إلى عواقب محتملة لمطورى التطبيقات و"الأنفلونسرز" على حد سواء.

وبدءًا من الأول من إبريل، سيتم منع شركات المقامرة من استهداف ممن أقل من 18 عامًا بالإعلانات على الشبكات الاجتماعية وعبر الويب، وستطبق هذه المعايير أيضا على ألعاب الفيديو.

وسيتم حظر إعلانات المقامرة من الألعاب الشبيهة بالمقامرة، والتى تحظى بشعبية لدى الأطفال، كما سيتعين على شركات المقامرة ضمان عدم احتواء الإعلانات التى تظهر فى ألعاب الفيديو على صور تستهدف الأطفال.

وفى وقت سابق من هذا العام، حظرت الهيئة التنظيمية ثلاثة إعلانات من شركة مراهنات رائدة فى المملكة المتحدة لعرض صور متحركة لقوس قزح، وعاء من الذهب وجذعًا، لأنها من المحتمل أن تستهوى الأطفال، حسب صحيفة الجارديان.