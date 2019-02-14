باحثون سويسريون يدربون روبوت على التزحلق على الجليد

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، على الرغم من تدريب الروبوت على سلوك واحد للتزلج على الجليد، لكنه سرعان ما تعلم كيفية السيطرة على جميع الزلاجات الأربعة، ويعتقد الباحثون أن الروبوت القادر على التزحلق على الجليد يمكن أن يستخدم يوما ما للمساعدة فى مهام البحث والإنقاذ.
وقال البروفيسور سيتليان كوروس الذى ساعد فى تدريب الروبوت: "إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه هى أولى خطواتنا على الجليد، أعتقد أن الروبوت الخاص بنا قام بعمل جيد، ولكن من المؤكد أنه يبين لنا أن لدينا الكثير لنفعله من حيث القدرة على مطابقة المهارات والقدرات التى نراها لدى البشر".
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