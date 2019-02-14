سماعة تشخص التهاب الرئة تلقائيا "تفاصيل"

تمكن باحثون فى جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية من تصميم سماعة طبية ذكية لتشخيص التهاب الرئة تلقائيا.

وصمم الباحثون جهازا قادرا على التقاط الأصوات المنبعثة من الرئة والجهاز التنفسى وتنقيتها عن الأصوات الخارجية الأخرى، ليقوموا بعد ذلك بتطوير تطبيق يعمل بواسطة الذكاء الإصطناعى لفحص الأصوات بحثا عن علامات الإلتهاب فى الرئة.

ووفقا للنتائج البحثية المتوصل إليها،بلغت دقة التطبيق نحو 87% فى التفريق بين المصابين بالتهاب الرئة والأصحاء لتتفوق طريقة التشخيص المطورة على وسائل التشخيص التقليدية المتعارف عليها الآن .

ويعكف الفريق البحثى حاليا على اختبار النموذج الأول للسماعة الطبية الذكية فى كل من بيرو ، بنجلاديش ، مالاوى ، والولايات المتحدة، ويعلق الباحثون آمالا كبيرة فى أن تكون النسخة النهائية من السماعة أقل تكلفة من السماعات الطبية الإلكترونية التى يصل سعرها إلى 500 دولار.

جدير بالذكر أن إصابات الجهاز التنفسى والتهاب الرئة تتسبب فى وفاة نحو مليون طفل سنويا، أى أكثر من وفيات الملاريا والإيدز معا، إلا أنه يمكن تجنب بعضها فى حال تمكن كل طفل فى العالم من الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة.