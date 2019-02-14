مخترع الـGPS يعترف بسر خطير تعرف عليه

عبر مخترع نظام تحديد المواقع GPS عن استيائه بسبب أن الناس غير قادرين على قراءة الخرائط لأنهم "يعتمدون الآن" على هواتفهم الذكية أو أجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وقال برادفورد باركنسون، المخترع الرائد لنظام الملاحة الذى يعتمد عليه المليارات من الناس، إنه "قلق" بشأن التأثير الذى من المحتمل أن يحدث فى حال تعرض النظام لأى مشكلة.

حصل البروفيسور باركنسون على جائزة الملكة إليزابيث للهندسة فى لندن الليلة الماضية لدوره الرئيسى فى تطوير نظام تحديد المواقع العالمى أو GPS، إلى جانب بقية فريقه وهو البروفيسور جيمس سبيلكر وهوجو فريهاف، وريتشارد شوارتز.

وبدأ العلماء فى الأصل العمل على النظام فى السبعينيات كمشروع عسكرى لكنهم لم يكونوا مدركين الأثر الثورى الذى سيتركه على المجتمع الأوسع.

يتم الحصول على إشارة GPS بواسطة شبكة تضم حوالى 30 مركبة فضائية فى المدار تقوم بنقل المعلومات الموضعية والتوقيت الدقيق للمستقبلات فى جميع أنحاء العالم، فهو يساعد السيارات والشاحنات والطائرات والسفن والقطارات للتنقل بالإضافة إلى توفير مرجع توقيت للصناعة المالية.

وأوضح البروفيسور باركنسون إن العديد من المهام التى يؤديها لم تكن متوقعة عندما تم إنشاؤه، ولكنها معرضة للفشل.

وقال باركنسون: "مثل كل الأشياء الجيدة، فإن نظام تحديد المواقع هو أمر يمكننا أن نصبح أكثر اعتمادا عليه من اللازم بشكل كبير".