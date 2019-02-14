المخابرات الأمريكية تحذر من الأقمار الصناعية الروسية "أعرف السبب"

حذرت إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، من أن الأقمار الصناعية الروسية تمثل تهديدا خطيرا على أقمار الدول الأجنبية، رغم التأكيدات الدائمة لعلماء الفضاء الروس بأن تلك الأقمار الصناعية لا تمثل أى تهديد، وإنما هى متخصصة فقط فى فحص حالة الأقمار الصناعية الروسية التقنية.

ووفقا لموقع Life.ru الروسى، من جانبهم علق الخبراء الأمريكيون، بأن العمل الأساسى لهذه الأقمار هو فحص الأجهزة الفضائية الأخرى وتشخيص حالتها التقنية، وإصلاحها وقت اللزوم ولكنها يمكن أن تستخدم لتعطيل عمل الأقمار الصناعية الأجنبية.

وأضاف الخبراء أن روسيا أطلقت قمرا فى عام 2017 للتفتيش وفحص الأقمار، وتم اكتشاف أن القمر الصناعى فى مدار الأرض لم يتفق مع الهدف المعلن عنه مسبقا.