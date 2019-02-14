شكرا لقرائتكم إجراءات أمنية إضافية في مطار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 20:32

أعلنت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في بيان اليوم، أن "بناء على توجيهات منظمة الطيران المدني الدولي وبعد الكشف الأمني الذي أجراه فريق التدقيق المكلف من المنظمة على مطار رفيق الحريري الدولي، سوف يتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، ابتداء من اليوم في ما يتعلق بعربات حقائب الركاب المغادرين عبر المطار، وذلك لحين تطبيق إجراءات أمنية بديلة، من شأنها تسهيل حركة دخول المسافرين إلى قاعة المغادرة".



وختم البيان: "نعتذر مسبقا من الركاب الكرام، ونأمل منهم التعاون مع القوى الامنية العاملة في المطار".

...وتوقيف مسافر بحوزته مخدرات

الى ذلك اوقفت فصيلة التفتيشات في سرية المطار التابعة لقوى الامن الداخلي المواطن اللبناني ط. أ. اثناء سفره الى اربيل، وضبطت بحوزته حوالى 340 غراما من مادة الحشيشة و 10 قطع من مادة asd المخدرة و 6 حبوب مخدرة من انواع مختلفة مخبأة في جسده، وذلك بعد ان تم اخضاعه لالات الكشف على المخدرات والمتفجرات، وكانت النتيجة ايجابية، حيث احيل الى فصيلة الضابطة العدلية وتم توقيفه بناء لاشارة القضاء.