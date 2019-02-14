شكرا لقرائتكم لقاء "ودي" يجمع العلولا مع جنبلاط وترحيب لبناني برفع الحظر السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 21:12

زار الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا دراة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو يرافقه سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري.



والتقى جنبلاط العلولا في حضور الوزيرين وائل ابو فاعور واكرم شهيب والنائبين رئيس "اللقاء الديموقراطي" تيمور جنبلاط ومروان حمادة .

وبعد اللقاء، غرد جنبلاط عبر تويتر قائلا: "غداء ودي وحميم مع المستشار في الديوان الملكي السعودي السيد نزار العلولا وسفير المملكة السيد وليد البخاري . كانت مناسبة حافلة بالذكريات عن علاقة آل جنبلاط وآل سعود وعلاقة الامير شكيب ارسلان بالملك عبد العزيز بن سعود".

ونوه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمه طعمه، في بيان، بزيارة الموفد في الديوان الملكي السعودي المستشار نزار العلولا للبنان "والتي حملت إيجابيات بالجملة، مما ينم عن العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالسعودية وهي فعل إيمان وعلاقات أخوة"، معتبرا "دعم الرياض للبنان ليس بالأمر المفاجىء، فمن يقرأ تاريخ علاقة البلدين يتبدى له كيف كانت المملكة بجانب كل اللبنانيين في السراء والضراء والملمات". وقال: "نتوقع أن تتنامى العلاقة بين لبنان والمملكة، نظرا إلى حكمة القيادة السعودية ودرايتها في مقاربة كل الملفات إن في لبنان أو المنطقة، فمن خلال متابعتي لمسار الدور السعودي تجاه لبنان، أؤكد مدى حرص المملكة ومحبتها وتقديرها لسائر اللبنانيين، وهذا أعرب عنه الموفد الملكي نزار العلولا لدى وصوله إلى بيروت من كلام يحمل الكثير من المعاني والصدق والشفافية".

أضاف: "الدعم السعودي لسلسلة مشاريع تشمل معظم المناطق، إنما يأتي في سياق مسيرة طويلة وتاريخية عبر وقوف المملكة بجانبنا وهي مستمرة وقائمة، فلم يسبق للسعودية أن تخلت عنا، ودورها وحضورها قائمين". وشدد على "التمسك بالطائف أكثر من أي وقت، فهو السلم الأهلي والدستور وثمرة جهد سعودي استثنائي، فهذا الاتفاق أوقف الحرب في لبنان يوم تخلى عنه معظم العالم".

الى ذلك، لاقى قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين الى لبنان ترحيبا. وشكر وزير السياحة اواديس كيدانيان "المملكة وسفيرها في لبنان الدكتور وليد البخاري على هذا القرار الايجابي والداعم للقطاع السياحي في لبنان حيث سيكون له ارتدادات كبيرة على السياحة في لبنان وعلى اقتصاده" . واعلن انه "سوف يقوم بكل الترتيبات والخطوات على مستوى هذا القرار من اجل تشجيع السائح السعودي على العودة الى لبنان، ان من حيث حسن الاستقبال او الترحيب به نظرا لان السائح الخليجي بشكل عام والسائح السعودي بشكل خاص يعتبر العامود الفقري للسياحة في لبنان" .

وغرد الوزير السابق محمد الصفدي عبر"تويتر فقال: "نرحب ونشكر السعودية على الموقف الذي اعلنه السفير وليد البخاري خلال زيارة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا عن رفع الحظر عن سفر الاخوة السعوديين الى لبنان، ونعتبر ان لطالما كانت علاقة لبنان بالمملكة علاقة عضوية، ويجب ان تكون دائما بأحسن حال بين الشعبين".

ورحب السفير اللبناني في الرياض فوزي كبارة بقرار المملكة العربية السعودية رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان، والذي جاء في خضم زيارة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا مبعوثا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى لبنان، منوها "بعمق الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيزها".

جاء ذلك في كلمة للسفير كبارة في احتفال السفارة اللبنانية بالرياض في الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق الشهيد رفيق الحريري، والذي حضره عدد من المسؤولين السعوديين، السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض عسيري، ديبلوماسيون عرب وأجانب، جمع من رجال الاعمال السعوديين واللبنانيين وحشد من ابناء الجالية اللبنانية في الرياض.

وأكد كبارة "أن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005 كان اغتيالا للقيم والأخلاق والمبادىء السامية، وان الذين اغتالوه أرادوا النيل من وحدة الوطن وتماسكه وأمل أبنائه في حياة كريمة ومستقبل زاهر كانت تتطلع إليه مختلف الأجيال اللبنانية في كافة بقاع الأرض".

ونوه في هذا الصدد بـ"الإنجازات التي حققها الرئيس الشهيد للبنان على مدى اثني عشر عاما وبالقيم والمبادئ التي أرساها وهي المبادىء نفسها التي يسير عليها الآن نجله، دولة الرئيس سعد الحريري"، معتبرا تشكيل الحكومة الجديدة "إيذانا بإستئناف الحياة السياسية الطبيعية في لبنان".

عسيري

من جانبه أكد عسيري الذي كان ضيف شرف الحفل على "الضرر الكبير الذي خلفه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مشيرا إلى "أن لبنان ومنذ لحظة اغتياله في 14 شباط وإلى يومنا هذا لم يستعد لبنان استقراره الحقيقي والمأمول".

عدد مناقب الرئيس الشهيد وما قدمه للبنان والعرب، مشيرا إلى "أن لبنان حين تولى رئاسة وزارته لأول مرة كان يمر بأسوأ الأوضاع على الصعيد المالي والاقتصادي وكان على حافة الهاوية الاقتصادية، فكان أهم ما أكتسبه هو عامل الثقة الذي أعطى مكانة عالية للبنان بين جميع الدول والجميع يعلم أن أولويات الرئيس الحريري كانت إعادة إعمار ما دمرته الحروب وخصوصا مدينة بيروت وتنظيفها من الركام".

وختم: "بعيدا عن المبالغة لا أعتقد أن لبنان سيعرف رجلا بقدرة وحكمة ووفاء رفيق الحريري".