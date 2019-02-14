بومبيو: مواجهة إيران شرط رئيس لاستقرار الشرق الأوسط

جاء تصريح بومبيو في مستهل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، على هامش مؤتمر "وارسو"؛ وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية).

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وشكر نتنياهو الوزير الأمريكي، قائلا: إن هذه هي نقطة تحول تاريخية حيث يجتمع في غرفة واحدة 60 وزير خارجية ومندوبا، بينهم رئيس وزراء إسرائيلي ووزراء خارجية دول عربية قيادية، يقفون معا ويتحدثون بشدة وبوضوح نادر ضد تهديدات النظام الإيراني. حيث تحدثوا بقوة وبجو من الوحدة النادرة ضد التهديدات المشتركة، التي يشكلها النظام الإيراني على أمن المنطقة".

وفي السياق نفسه، قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس "لقد شهدنا يوم أمس لحظة تاريخية اتفقت فيها العديد من الدول من جميع أنحاء المعمورة والشرق الأوسط، على أن ايران تشكل أكبر تهديد على الأمن والسلام في هذه المنطقة".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن النظام الإيراني يواصل السعي إلى الحصول على أسلحة للدمار الشامل، مشددا على أن بلاده لن تسمح له بتحقيق مآربه.

وأشار إلى أن محاولات الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تقوي إيران وتضعف الاتحاد الأوروبي، وطالب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بالانسحاب منه.