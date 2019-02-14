شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأمطار رعدية تؤثر على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع مركز “طقس العرب الإقليمي” أن تتأثر الأجزاء الغربية والوسطى والشرقية من المملكة ابتداءً من اليوم الخميس بحالة متوسطة من عدم الاستقرار الجوي، ستعمل على تساقط زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة – بمشيئة الله -.
وبحسب التوقعات تندفع نحو المملكة كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال من نواحي مصر وبلاد الشام لتلتقي مع كتلة هوائية أخرى دافئة ورطبة قادمة من بحر العرب والبحر الأحمر تتسبب بتولد حالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب الركامية الرعدية وتساقط لزخات الأمطار.
ويُتوقع أن تشمل التقلبات الجوية وزخات الأمطار كلاً من: حائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية، إضافة لمنطقة الرياض بما في ذلك العاصمة، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتؤثر بعض الزخات الخفيفة من المطر على مدينة جدة، كما تتشكل بعض السحب الماطرة على مرتفعات الطائف، والباحة، وعسير.
ووفق المؤشرات الحالية؛ فإن الحالة الجوية “متوسطة الشدة”، وتعمل بشكل عام على تساقط زخات رعدية من الأمطار المتوسطة، التي قد تكون غزيرة في بعض المناطق، وربما تترافق بزخات من البرد.
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