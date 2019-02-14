الان تتابع برداء “الرجل الحديدي”.. ولي عهد دبي يحلق في سماء الإمارات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حلق نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، برداء مجنح مزود بمحركات نفاثة تسمح له بالتحليق في السماء، كما في أفلام الخيال العلمي.
وقفز ولي عهد دبي، من طائرة مروحية فوق سماء دبي برفقة أحد زملائه، قبل أن يحلق عموديا بسرعة كبيرة إلى الأعلى بالاعتماد على المحركات النفاثة.
ونشر ولي عهد دبي الفيديو على إنستغرام مع عبارة “Future is here” المستقبل هنا، أي في السماء.
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