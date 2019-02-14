تعرف على القصة الكاملة بين "كايا وسارة"

انتشر اسمه مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الساعة، "حبيب سارة" أو "كايا" كما يطلق على نفسه، بات الـ"تريند" الأكثر شهرة بين الشباب، فلا يدعون فرصة إلا ويتحدثون فيها عن قصة حبة المزعومة لتلك الفتاة (سارة)، التي فجرت تلك القصة عندما نشرت مقطع فيديو لها عبر "فيس بوك"، تقول فيه: "يا جدعان أنا بحب كايا.. مورنينج عليك يا قلبي.. قلبي يارب".

وفي أول مداخلة هاتفية له في وسائل الإعلام، تحدث "كايا" عن علاقته بـ"سارة" مع الإعلامي خالد عليش على راديو "ميجا إف أم"، بمناسبة عيد الحب الـ"الفلانتين"، إذ تطرق إلى حالة الحزن التي يعيشها بعد انتهاء علاقته بـ "سارة"، عقب خطبتها من صنايعي الألمويتال، على حد قوله، "أنا فجأة مصر كلها بقت تعرفني وبتتصور معايا، والدنيا متلخبطة خالص.. الموضوع انتهى ومش عايز أجيب سيرته تاني".

وعلى الرغم من أن علاقة حب قوية جمعته بـ"سارة" استمرت 3 سنوات، إلا أنها لم تكتمل، وبحسب "كايا": "هيبقى في أحسن من قصة حب براد جيدت وأنجلينا العالم كله يعرفها وفركشوا، كل حاجة واردة سارة وكايا، ومحمود ونجلاء، عادي أياً كان الحمد لله بقى كله من الألومتيال".

وتابع: "الألومنتال ده حاجة كده يعني، بإذن الله لما هاتجوز مش هاجيبه في الشقة، وأي حد هيجيب ألومنتال في شقته هكرهه، أنا كسرت الألومتيال اللي فى المطبخ بتاعنا كله وقلت لهم مش عايز أشوف ألومنتاله في الشقة ده بيستفزني نفسياً"، فى إشارة منه إلى صنايعى الألومتيال الذي تقدم لخطبة "سارة".

وأوضح أن علاقته بـ"سارة" كانت أطول علاقة عاطفية له بعد استمرت عام، فعلاقاته قبل ذلك كانت تستمر 6 أشهر أو عام، وخلال تلك الفترة تبادلوا الهدايا، فأهدته "تيشرت" و"دبدوب تويتي"، كما أهدها هو بعض الهدايا التي يعتقد حالياً أنها استغنت عنها "ممكن تكون باعتها بقى، ما هو الفكرة إن نفس التفاصيل اللي معاك ممكن تكون مع شخص تاني، أنا مش عايز اتكلم، أنا هاعيط".

ونصح "كايا" العشاق والمحبين بأن يبعدوا علاقتهم العاطفية عن عيون الناس، وخاصة "الشوسيال ميديا" و"الألوميتال" بالتحديد، "فى كومنت عندي مستفز بيقولك لا تجعلوا الحمقى شهراء، وييجي اللي كاتبه مشير الفيديو، يا بنى ما انت كده أحمق منى، أنت غبي عشان لو أنا حميق انت أحمق مني".

وبمناسبة عيد الحب، قال "كايا": "الفلانتين على المفركشين بيقى حاجة صعبة أوى، بالظبط كده ذى عيد العمال وأنت عاطل أو عيد رمضان وانت مسيحي، فمالكش دعوة بتبقى حاسس إن إنت وحيد". وفي النهاية طلب "كايا" من خالد عليش أن يذيع لها أغنية "ازيك حبيبى ازيك عامل إيه".

وفي سياق متصل، يعتبر أخصائيون اجتماعيون أن وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بـ"السوشيال ميديا"، سلاح ذو حدين، وأن الهوس بالشهرة يؤدي أحياناً إلى تصرفات خارجة عن العقل والمنطق يعتقد صاحبها بأنها ستكون سبباً لشهرته.