تعرف على الدولة الأكثر تصديرًا للورود فى "الفلانتين"

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يسعى الكولومبيين للعمل في جمع وتغليف الزهور للتصدير إلى الولايات المتحدة قبل عيد الحب.

وتعتبر كولومبيا هي مصدر 74٪ من الزهور المستوردة إلى الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الحب وهي ثاني أكبر منتج للزهور في العالم بعد هولندا، وفقا لـ"يورونيوز".

وسيتم إرسال نحو 35 ألف طن من الزهور إلى الولايات المتحدة في احتفالات عيد الحب في 14 فبراير، وتتمتع الصناعة الكولومبية بسمعة كبيرة لوجود أكبر مجموعة متنوعة من الزهور الغريبة للتصدير في العالم.

ويقول مدير شركة إليت فلاورز: ""ما نبيعه، أكثر من الزهور بل هي عواطف هناك 14 ألف شخص يشاركون في موسمنا هذا وكل شخص يعرف أن كل وردة تمر عبر أيديهم ستمثل انفعالًا وشعورًا للشخص الذي ستقدم له".