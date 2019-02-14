تعرف على المنتج الذكى لمساعدة مرضى الربو

طور مجموعة من العلماء والباحثون ملصق ذكى يمكنه تنبيه الأشخاص المصابين بالربو عند تدهور حالتهم.

ويعمل الملصق الذكى على نقل بيانات التنفس لاسلكيا إلى الهاتف الذكى لتحليلها من أجل الكشف عن التغيرات الطفيفة فى معدل التنفس التى قد تكون من العلامات المبكرة على تدهور الحالة.

ومن المتوقع أن يكون هذا الملصق الجديد أداة مفيدة لرصد الأشخاص المصابين بأمراض الرئة المزمنة، مثل الربو والتليف الكيسى، كما تقول ميشيل خاين من جامعة كاليفورنيا والتى قادت الفريق.

ووفقا لمجلة newscientist البريطانية، سيستخدم المرضى هذا الجهاز عن طريق لصقه بأضلاعهم السفلية، إذ يقوم بمراقبة التغيرات فى المقاومة الكهربائية بينما تمتد وتنسحب على الجلد، كما أن قياسات المستشعر جيدة مثل مقياس التنفس الطبى - وهو جهاز يقيس حجم الرئة من مقدار ما يتنفسه الشخص فى التنفس القسرى.

لا يزال قياس التنفس هو النهج الأكثر دقة ، ولكن الطريقة الجديدة تتمتع بميزة المراقبة المستمرة بمرور الوقت، وفى الوقت الحالى، يصبح المستشعر أقل دقة عندما يكون مرتدى الجهاز نشيطًا جدًا، على سبيل المثال إذا كان الجهاز قيد التشغيل.