صاحب شركة مايكروسوفت : لا أستحق هذه الثروة، جمعتها بالحظ

رغم أنه مثل يحتذى به في النجاح وتكوين ثروة طائلة، صرح بيل جيتس، أغنى رجل في العالم، مالك شركة "مايكروسوفت"، أنه لا يستحق الثروة الطائلة التي يمتلكها.

وقال "جيتس" في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "دفعت ما يزيد عن 10 مليارات دولار ضرائبا، لكن أشعر أنه كان يتعين علي دفع المزيد"، في ظل نظام ضريبي أكثر تطورا، مضيفا: "يجب تغريم شركات التكنولوجيا والإنترنت أقصى العقوبات المالية الممكنة إذا خالفت القوانين الضريبية".

وتابع: "لا استحق الثروة التي أمتلكها، لا أحد يستحق ذلك.. جمعتها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وكذلك أشخاص عملت معهم".

وأكمل: "عملت بجهد بلا شك، وأعتقد أن البرمجيات كانت مجالا نافعا، لكنني استفدت كذلك من النظام".

وأتم بيل جيتس الذي تبرع بجزء كبير من ثروته لصالح المؤسسات الخيرية: "لا أعتقد أن إعطاء الأموال لأولادي سيصب في مصلحتهم أو في مصلحة المجتمع".