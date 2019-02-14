طيران الإمارات تتوقع استلام 14 طائرة من "إيه 380"

اسماء السيد - دبي: أعلنت شركة طيران الإمارات أنها لا تزال تتوقع استلام 14 من طائرات إيرباص "إيه380" بعد إعلان المجموعة الأوروبية وقف انتاج الطائرة العملاقة والتوقف عن تسليمها بحلول 2021.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات في بيان إن الشركة الإماراتية لا تزال تتوقع استلام 14 من طائرات "السوبر جمبو" بنهاية 2021، مؤكداً أن هذه الطائرة ستبقى إحدى "ركائز" أسطول الشركة التي اتخذتها رمزاً للرفاهية والفخامة إذ تتضمن في الدرجة الأولى أجنحة خاصة وحمامات تدليك وقاعة استقبال.

وطلبت شركة طيران الإمارات الاستعاضة عن العشرات من طائرات "ايه380" بطلب شراء أربعين طائرة "ايه330-نيو" وثلاثين "ايه350" بقيمة أجمالية من 21,4 مليار دولار وفق سعر كتاب العرض.

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز في بيان الخميس وقف إنتاج طائرات "إيه380" وتوقف تسليمها في 2021، وذلك بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.