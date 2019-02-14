شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: إيران تحرض ميليشيا الحوثى على التصعيد العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى ، اليوم الخميس ، إن إيران هى من تحرض ميليشيات الحوثى الموالية لها على التصعيد العسكرى فى الحديدة، وخرق الاتفاقات التى تم التوصل لها فى السويد فى ديسمبر الماضى.

وقال اليمانى فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز"الإخبارية على هامش مؤتمر وارسو للأمن والسلام في الشرق الأوسط :" إن إيران هي من تحرض الطرف الانقلابي على زيادة التحشيد العسكري في منطقة البحر الأحمر والحديدة، وعلى زيادة التواجد العسكري، والرغبة على عدم الانخراط الفعلي لتنفيذ مخرجات ستوكهولم".

وأشار اليماني إلى أن مخرجات ستوكهولم ، بنيت على أساس أن الطرف الانقلابي سينسحب من الحديدة، وتعود سلطات الحكومة الشرعية تدريجيا لإدارة تلك المناطق.

وأكد اليماني أن الحكومة الشرعية لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ ما جاء في اتفاقية ستوكهولم من قرارات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتحويل الحديدة إلى منصة لوصول المساعدات الإنسانية لكل الشعب اليمني.

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