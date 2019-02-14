الجبير من وراسو: سياسات إيران العدوانية مرفوضة دوليا وسبب عزلتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشدد الجبير على أن مؤتمر وارسو، "أكد هذا الشىء، بحضور أكثر من 60 دولة، كلها أبدت التزامها بمنع إيران من زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة"، ووفقا للمسؤول السعودى، فإن "هذه خطوة مهمة جدا فى تصدى العالم لسياسات إيران العدوانية".
وأردف "الآن إيران تخضع لعقوبات شديدة أثرت على صادراتها من النفط، وأثرت على دخلها وقدرتها على التجارة فى العالم. الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران ستزداد".
وأعرب الجبير عن أمله في أن "تعدل إيران سياساتها وتحترم القوانين الدولية وتحترم مبدأ عدم التدخل فى شؤون الدول، ومبدأ حسن الجوار، وتكف عن دعمها للإرهاب وتسليم صواريخ باليستية للمنظمات الإرهابية".
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