3 قتلى و9 إصابات الحصيلة الأولية لانفجار السلط بالأردن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أفاد مصدر أمني أردني مسؤول، الخميس، أن الحصيلة الأولية للانفجار الذي وقع في مدينة السلط، غربي العاصمة عمان، أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 9 آخرين.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، بأن سبب سقوط هذا العدد من الضحايا، يعود لتعاملهم مع "جسم متفجر"، لم يحدد طبيعته.
فيما أوردت وسائل إعلام محلية، أن الإصابات وقعت نتيجة انفجار لغم أرضي قديم.
ولم يصدر حتى الساعة 16:30 ت.غ، أي معلومات رسمية تؤكد سبب الانفجار.
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