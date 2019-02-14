المملكة تستعد لاستعراض #الصناعات_الدفاعية الوطنية بمعرض “أيدكس” 2019

صحيفة الخليج الالكترونية

تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للاستثمار وعدد من المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، المشاركة في معرض الدفاع الدولي “أيدكس” 2019، والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. تحت رعاية رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للاستثمار ضمن الجناح السعودي الذي يضم أكثر من ثلاث عشرة مؤسسة وشركة محلية؛ وهي: الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركات: الإلكترونيات المتقدمة، والتدريع للصناعة، والإسناد للتجهيزات العسكرية، وإيراف الصناعية المحدودة، والسعودية للصناعات الجلدية، والسعودية للإلكترونيات الدفاعية، والإنذار والدفاع للصناعات الإلكترونية، وتقنية علم للاستثمار والتطوير الصناعي، ومصنع البندرية أوتو، ومصنع سلايل.

ويسعى الجناح السعودي إلى التعريف بالتقدم الذي تشهده الصناعات العسكرية في المملكة، وطرح خطط القطاعين العام والخاص بالمملكة لتنمية هذا القطاع الحيوي، وبحث آفاق التعاون مع الشركات العالمية، وذلك تجسيداً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي من ضمنها توطين ما لا يقل عن 50% من الإنفاق العسكري، إضافة إلى إبراز العلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، ضمن الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، والتي يعمل على تفعيلها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

هذا ومن المقرر أن يشهد الجناح السعودي في معرض الدفاع الدولي “أيدكس” 2019‏ توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المحلية والشركات العالمية.