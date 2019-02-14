شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف خطير من الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» بشأن مواقع التواصل وأمن الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اعترف جاك دورسي الرئيس التنفيذي لموقع “تويتر” أن مواقع التواصل الاجتماعي فشلت في تعزيز الأمان عبر الإنترنت.

وأكد دورسي أن شركات وادي السيليكون، بما في ذلك شركته الخاصة، لم تفعل ما يكفي لحماية ضحايا الاعتداء عبر الإنترنت، ووصف ذلك بأنه “فشل كبير”.

وأوضح دورسي خلال حديثه مع Kara Swisher، المؤسس المشارك لموقع أخبار التكنولوجيا Recode، عبر موقع تويتر أنه سيعطي لنفسه درجة “C” لما سماه “المسؤولية التقنية”، مضيفاً “لقد حققنا تقدماً، لكنه كان متناثراً وغير محسوس بما فيه الكفاية، فلم يكن تغيير التجربة مفيداً بما فيه الكفاية، وقد وضعنا معظم العبء على ضحايا الاعتداء وهذا فشل كبير”.

وتابع دورسي أن الشركة تستثمر بكثافة لتحسين ما وصفه بـ”الصحة الجماعية” لتويتر، موضحاً أنه لا يعجب يما يفعله تويتر من تحفيز للغضب والتفكير على المدى القصير والمحادثات المجزأة.

وقال: إن عمل تويتر ضد الحملات المنسقة والحسابات الآلية، إلى جانب تعاونها مع مختلف الوكالات الحكومية، جعلها في وضع أفضل لمكافحة خطر التضليل في الانتخابات الرئاسية في عام 2020.