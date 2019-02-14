شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي مكيف سبليت «RANTIC» وتوجه نصيحة للمستهلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، مكيف سبليت “RANTIC” للطراز “OTC30H”؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ونصحت وزارة التجارة، أصحاب الأجهزة المستدعاة إلى التواصل مع الوكيل؛ من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي مكيف سبليت «RANTIC» وتوجه نصيحة للمستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.