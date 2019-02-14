شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «تعليم الرياض» بشأن الفعاليات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بالحصول على موافقة رسمية من الدفاع المدني قبل إقامة أيِّ فعالية؛ وذلك للتأكد من استيفاء الموقع للشروط ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق، وذلك بعد توجيه أمير المنطقة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن توجيه أمير المنطقة يأتي في إطار اهتمامه ومتابعته للعلم والمتعلمين، وما يحظى به تعليم الرياض من رعاية ومتابعة مباشرة منه لاحتياجات الميدان التربوي، وحرصه على سلامة منسوبيه.
وأشار الوهيبي، إلى أن هناك تنسيقاً وجهوداً مشتركة مع الدفاع المدني بمنطقة الرياض في مجالات الأمن والسلامة وتدريب منسوبي الأمن والسلامة على كيفية التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة كافةً، والكشف على المباني ميدانياً، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة.
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