شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصلح أمام القاضي.. شاب يطلق النار على عمه بجوار محكمة جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

أطلق مواطن ثلاثيني، النار على عمه الستيني، أمام المحكمة العامة بجازان صباح اليوم الخميس؛ نتيجة خلاف عائلي بينهما.

وأوضح مصدر مطلع، أن الشاب أطلق النار من مسدس شخصي على عمه فور خروجهما من داخل المحكمة، بعد قضية انتهت بتنازل الطرفين، والصلح بينهما أمام قاضي المحكمة.

وحدث نقاش بين الشاب وعمه، تطور لمشادة، أدت إلى إخراج الشاب مسدساً كان بحوزته وإطلاق الرصاص تجاه عمه، فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع ونجحت في القبض على الجاني، وتم تحويل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من الموقع؛ وفقاً لـ”عكاظ”.