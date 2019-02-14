شكرا لقرائتكم كوريا الجنوبية تفنّد إعلان ترامب موافقتها على دفع نصف بليون دولار للقوات الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول، واشنطن - رويترز، أ ف ب - | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 22:15

نفت كوريا الجنوبية تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفيد بموافقتها على دفع 500 مليون دولار إضافية لإبقاء القوات الأميركية على أراضيها.



وكان ترامب قال خلال اجتماع وزاري في واشنطن إن سيول وافقت على دفع 500 مليون دولار إضافية، في إطار اتفاق لاقتسام تكاليف الإبقاء على 28500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية. وأضاف: «سيدفعون نحو 500 مليون دولار من تكاليف الحماية البالغة 5 بلايين دولار، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك. وافقوا على دفع 500 مليون دولار إضافية». وشدد على أن العلاقات «رائعة» مع كوريا الجنوبية، مستدركاً أن الولايات المتحدة خسرت «أموالا طائلة» في الدفاع عن حليفتها.

وبمقتضى الاتفاق السابق الذي انتهى في ظلّ خلافات أواخر العام الماضي، ساهمت سيول بمبلغ 960 بليون وون (857 مليون دولار) عام 2018. ووقّع مسؤولون كوريون جنوبيون وأميركيون اتفاقاً الأحد، سيرفع مساهمة سيول إلى نحو 1.04 تريليون وون (927 مليون دولار)، في زيادة حجمها نحو 70.3 مليون دولار.

وسُئل ناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية عن مبلغ 500 مليون دولار الذي تحدث عنه ترامب، فلفت الى وجوب الامتناع عن اعتبار الأمر «أمراً واقعاً».

وذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أن واشنطن طالبت خلال المفاوضات بأن تدفع سيول 50 في المئة زيادة عن مساهمتها عام 2018، علماً أن الاتفاق الجديد يمثل زيادة تبلغ نحو 8 في المئة.

وأشار الناطق الى أن الاتفاق الذي يحتاج الى مصادقة البرلمان الكوري الجنوبي لتطبيقه، يسري لسنة مع إمكان تمديده لسنة أخرى، إذا وافق الجانبان. وأضاف: «سيناقش الجانبان هل هناك حاجة إلى زيادة، وممكن أيضاً أن يتفقا على إبقاء المستوى الحالي».