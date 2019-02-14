شكرا لقرائتكم ... رئيس البرلمان: تعديل الدستور لمواكبة التطورات والكلمة الأخيرة للشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 22:18

دافع رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال عن توجه المجلس لتعديل الدستور والذي صيغ في العام 2014 وأُقر بموافقة شعبية واسعة، قائلاً إن الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعني أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعني أنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكملة الأخيرة والنهائية للشعب». وخصص البرلمان المصري 3 جلسات أمس، لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، تمهيداً للمناقشة التفصيلية للمواد المقترح تعديلها، ولفت عبد العال إلى أن التعديل يقتصر على المواضيع التي وردت بها طلب موقع من 150 نائباً، لطلب التعديل، نافياً بذلك أن تطاول التعديلات منصب شيخ الأزهر، ليتم اختياره من الرئيس. وأوضح أن مناقشة التعديلات الدستورية مقصورة على ما جاء في تقرير اللجنة العامة للمجلس، ولا يجوز إدخال أي تعديلات جديدة أثناء المناقشة، أي مقترحات للتعديل في أي مواد أخرى يتطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك... الفترة الماضية، شهدت بعض التكهنات، بأن تعديلات ستطاول منصب شيخ الأزهر، بأن تعطي لرئيس الجمهورية، السلطة العليا في اختيار من يتولى هذا المنصب. وتتمثل التعديلات المقترحة أمام اللجنة العامة في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، عبر تحديد نسب محددة للمرأة والعمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة ليصبح دائماً بعد أن كان موقتاً، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالسلطة القضائية، والإعلام.



في وقت أثارت التعديلات الخاصة بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات «مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية»، جدلاً محدوداً داخل الجلسة العامة أمس، إذ رفض النائب البرلماني أحمد طنطاوي وهو عضو ائتلاف المعارضة «25-30»، التعديلات، قائلاً بعدم دستورية مد فترة الرئاسة، واستشهد بالمادة 226 من الدستور التي حظرت التعديل الدستوري سوى بفرض مزيد من الضمانات التي يقدمها، فيما رد عبد العال قائلاً: «التعديل جاء وفقاً للنص الدستوري، والمادة الخاصة بمدة الرئاسة حملت العديد من الضمانات ولم تقترب من الفترة وإنما زادت عدد السنوات، كما أن وضع المادة الانتقالية يحكمها وضع تاريخي». وأضاف النائب المعارض: «هذه التعديلات انتكاسة وعودة بنظام الحكم إلى أسوأ مما قبل 25 يناير 2011، وتمنح السلطة المطلقة في يد شخص واحد، وهذا قضاء على المكتسب الوحيد من ثورة 25 يناير وعودة للعصور الوسطى، وكل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ، في وقت أعلنت 4 هيئات حزبية موافقتها على التعديلات».

إلى ذلك، تعهد رئيس البرلمان فتح حوار وطني في مسألة تعديل الدستور قائلاً: «مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا في مفهومها الأعم والأشمل، ويتعهد مجلس النواب أمام الشعب بفتح حوار مجتمعي راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسيشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضاءه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعاً في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود».