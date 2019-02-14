شكرا لقرائتكم بروكسيل وبريطانيا متمسّكتان بموعد «بريكزيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل، لندن - رويترز، أ ف ب - | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 22:34

اعلنت المفوضية الأوروبية إن بريطانيا لم تطلب تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، مشددة على ان أي تمديد لمدة التفاوض قبل الانفصال لا يمكن أن يكون مفتوح المدة.



وقال ناطق باسم المفوضية إن قوانين الاتحاد لم تضع موعداً نهائياً لبريطانيا لطلب تمديد المادة 50 المتعلّقة بعملية «الطلاق»، والتي يجب أن تحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد لاعتماده.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن حكومتها لم تبدّل موقفها من عدم رغبتها في تأجيل الخروج من الاتحاد، المقرر في 29 آذار (مارس) المقبل. واضافت: «واضح تماماً أن موقف الحكومة هو ذاته. فعّلنا المادة 50 التي تشمل إطاراً زمنياً مدته سنتان، وهذه الفترة تنتهي في 29 آذار، ونحن نريد المغادرة باتفاق وهذا ما نعمل عليه».

جاء ذلك بعدما بثّت شبكة «آي تي في» البريطانية أنها سمعت أولي روبنز، أبرز مفاوضي ماي في ملف «بريكزيت»، يقول لزملاء في حانة فندق في بروكسيل إن الاتحاد الأوروبي سيسمح للمملكة المتحدة غالباً بتأجيل موعد «الطلاق»، وبأن الحكومة تخطط لإرغام النواب على الاختيار بين اتفاق معدّل أو تأخير الانسحاب لمدة طويلة.

ونُقِل عن روبنز قوله إن «المسألة مرتبطة بمدى وضوح بروكسيل في ما يتعلّق بشروط التمديد. في نهاية المطاف سيمنحوننا على الأرجح تمديداً» لما بعد 29 آذار. وأضاف في اشارة الى النواب: «التمديد محتمل، ولكن في حال لم يصوّتوا على الاتفاق ستكون مدته طويلة».

ورفض ناطق باسم الحكومة التعليق على «تصريحات مفترضة من حديث خاص قيل إنه سُمع في حانة فندق»، فيما نفى وزير شؤون «بريكزيت» ستيفن باركلي أن تكون تلك التصريحات تعكس سياسة الحكومة، قائلاً: «نحن ملتزمون بالمغادرة في 29 مارس. ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك أي تمديد من دون أن تكون الأمور واضحة».

ويناقش مجلس العموم (البرلمان) اليوم اقتراحاً قدّمه حزب العمال المعارض، يرغم الحكومة على عرض اتفاق يُصوّت عليه بحلول 27 الشهر الجاري، أو السماح للمجلس بتولي زمام الأمور في ما يتعلّق بـ«الطلاق». وكانت ماي طالبت النواب الثلثاء بمنحها مزيداً من الوقت، لمحاولة تعديل الاتفاق، في ما اعتبرته المعارضة لعبة «لإضاعة الوقت».

الى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن شركة «فورد» الأميركية لصنع السيارات أبلغت ماي أنها ربما تنقل بعض نشاطاتها الإنتاجية إلى خارج بريطانيا، بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

«فورد» التي تدير مصنعين للمحركات في بريطانيا وتشغّل 13 ألف موظف، أعلنت الشهر الماضي انها تواجه فاتورة تبلغ بليون دولار، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. وأضافت: «هذا الوضع سيكون كارثياً لقطاع السيارات في المملكة المتحدة وعمليات التصنيع التابعة لفورد في البلاد. سنتخذ أي إجراء ضروري للحفاظ على تنافسية نشاطاتنا الأوروبية».