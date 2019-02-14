شكرا لقرائتكم مفتي لبنان أمام ضريح الحريري: مسيرتك مستمرة ونجلك راعٍ لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 10:29

عشية جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبناني رفيق الحريري، زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من العلماء ضريح الرئيس الحريري في وسط بيروت.



وبعد قراءة الفاتحة عن روحه ورفاقه، قال دريان: «ايها اللبنانيون، تحل علينا الذكرى الرابعة عشرة، لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، الذي كان في حياته وبعد استشهاده رمزاً لاستقرار لبنان وامنه، ورفاهه، والمستقبل المزدهر لدولته وشبابه، ومرابعه وعمرانه وحضارته. ونحن نقف اليوم عند ضريحك، كما وقفنا في الأعوام السابقة، نجدد الوفاء لحبك ونهجك ومسيرتك. دولة الرئيس الشهيد: غادرتنا شهيدا كبيراً، و»الشهداء احياء عند ربهم يرزقون»، غادرتنا وما زلت حاضراً في وجداننا وضمائرنا واحلامنا وامانينا وآمالنا، في قلوبنا سكناك، طيف وجهك الباسم الوضاح، يحتل ذاكرتنا، ويشرق في حياتنا كوجه الشمس. وكلماتك تصدح في عقولنا، فكيف، كيف ننساك؟».

وأضاف: «سعد ابنك البار، هو معنا، وهو حاضر بيننا، فلا ننساك، البارحة شكل الحكومة واصرّ، على غرارك ونهجك، ان تكون حكومة وحدة وطنية، حيث لا احتكار ولا استئثار ولا غلبة ولا تعطيل، تأكيداً على وحدة لبنان، وتمسكا بالوفاق الوطني، وحفاظا على العيش المشترك، واحتراماً لأحكام الدستور واتفاق الطائف، فكان حافظاً للأمانة، وراعياً للمسيرة، من اجل ان ينعم اللبنانيون بوطن سيد حر عربي مستقل، لكي ينعم لبنان بالاستقرار والازدهار، برفاهية العيش، وكرامة الحياة التي اردتها لهم، وهو يعمل، كما عملت انت، لكي تسود في البلاد قيم الحق والعدالة والمساواة، والتضامن والرحمة والاعتدال، والانفتاح والكفاءة والجدارة، والتنمية المستدامة، والأخوة الوطنية. ونحن سنكون معه ومع اللبنانيين في هذا الدرب، ان شاء الله، الذي يبني الدولة، ويحمي الوطن، ويجمع اللبنانيين تحت سقف الدستور والقانون، والمصلحة اللبنانية العليا».

وتابع «اتسع قلبك ايها الرئيس الشهيد، للجميع، لكل لبناني، واحتوى لبنان كله، فما كنت لفئة، ولا كنت لجماعة ولا لمنطقة، كنت للجميع، اعدت للبنان إشراقه وبهاءه، ازلت آثار الدمار والخراب عن وجهه، وصلت الشمال بالجنوب، والجبل بالبقاع، وجعلت بيروت، من جديد، عاصمة منيرة ومضيئة، قبلة الأنظار، ساحة للتواصل والحوار، للتلاقي والوداد، ساحة حرية وطمأنينة».

وختم المفتي دريان قائلاً: «في رحاب المسجد الذي بنيته، مسجد محمد الأمين، نجتمع بكل الحب الذي زرعته في قلوبنا، لنقول لك يا دولة الرئيس الشهيد: ان مسيرتك قائمة ومستمرة، وسنابل القمح الذهبية المتوهجة، التي غرستها في ارض طيبة، رمز عطائك وتواضعك، ما زالت تعطي اكلها، خبزاً وخيراً، ماء وحياة، فاهنأ في ما انت فيه، بما كرمك به الله واكرمك، من مقام، في اعلى عليين، مع النبيين، والشهداء والصالحين والأبرار، وحسن اولئك رفيقاً».