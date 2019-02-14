شكرا لقرائتكم وكلاء المرشد: سياسة الاختراق الإيرانية لتصدير الثورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – عمر البدوي | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 23:43

اعتمدت إيران سياسة نشر أيديولوجيتها الطائفية لبسط نفوذها وإشباع نهم الملالي للتوسع والتأثير في محيطها، تملك طهران شبكة واسعة من العملاء والوكلاء والأتباع، مدججين بالسلاح، محشوة أدمغتهم بالولاء الأعمى، يرفعون رايات صفراء وبيضاء وسوداء، تقذف حناجرهم بالهتافات والصرخات، تمجد المرشد وتمحض له الولاء والتبعية.



يمثل الجنرال قاسم سليماني الوجه الصارخ لهذه السياسة المغامرة، إذ صور الاستعراض التي تنتشر وهو يخفّ في التنقل بين الجبهات المفتوحة في البلدان العربية يراد منها أن تجسد رمزية الردع التي تنتهجها طهران لإظهار مدى سطوتها ونفوذها وأن استهدافها باهظ التكلفة بالنسبة لخصومها.

يقود سليماني ما يسمى «فيلق القدس» وهو جزء من جهاز الحرس الثوري الذي أنشأه الخميني ويلتزم بملامح سياسته، ويشكل الذراع المخلصة للمرشد والنافذة داخل أجهزة الدولة، يعمل الحرس الثوري خارج منطق الدولة تماماً.

سلة منوعة من الميليشيات متعددة الجنسيات، في العراق التي تمثل حديقة الجيران بالنسبة لإيران، إذ استثمرت منذ سقوط نظام صدام حسين في تبيئة الكثير من الجماعات المسلحة التي تكون خط الدفاع الأول ومنجم الميليشيات الفذّ، فضلاً عن أخرى من أفغانستان وباكستان تحمل مسميات مختلفة منقوعة في وحل الطائفية وتتوشح بأسماء مذهبية صارخة.

وحشدتها إيران للدفاع عن النظام السوري بعد أن أوشك على السقوط، ودفعت بميلشياتها تحت مسميات مختلفة «زينبيون - فاطميون - أنصار المهدي .. إلخ»، هبت للدفاع عن بشار الأسد ونظامه، خدمة للمرشد وفداء لجمهوريته، وقد استطونت سوريا وحملت جنسيتها لإقامة دائمة تشوه ديمغرافية البلاد وتحرّف واقعها.

تعتبر فلسطين بضاعة الاستثمار المثلى لإيران، فهي أفضل ما تستخدمه لبثّ دعاياتها الملفقة وادعاء نصرتها للقضية لتحصيل نتائج الشعبوية التي تتحقق من وراء إظهار زيف الاهتمام بالقضية ودعم الفصائل الفلسطينية المسلحة، حتى لو كان ذلك على حساب تماسك الداخل الفلسطيني وشرذمته بشكل يؤثر على مصير القضية وفوات فرص حلها وفكّ انغلاقاتها وعثراتها.

يأتي «حزب الله» اللبناني كجوهرة في تاج العرش الإمبراطوري الواهم لإيران، وقد بذلت له الكثير من مالها ودعمها واهتمامها، حتى أصبح أداتها المحترفة لتمثيل سياساتها والدفاع عن مصالحها والالتزام الأعمى ببرنامجها لتصدير الثورة وصون نفوذ الجمهورية الإيرانية، تسبب الحزب في تسميم الحياة اللبنانية، وأثقل الشعب اللبناني عبر سلوكه الفجّ بالأعباء والمتاعب، ودفع بمجنديه في الكثير من الخلافات العربية والحروب الأهلية، وعادوا إليه محمولين في التوابيت ونعوش الموت.

تحاول إيران استنساخ التجربة بكل حذافيرها في اليمن عبر جماعة أنصار الله الحوثية، لكن الكثير من الظروف غير الملائمة حالت دون نجاحها، إذ غارت الطائرات السعودية في بحر العام ٢٠١٥ ضمن تحالف عربي تشارك في الإمارات بجهد كبير، وتقلصت أحلام الإيرانيين بضمان موطئ قدم في اليمن.

لكنها إيران لا تتوقف عن بث خلايا التجسس في منطقة الخليج العربي، التي اختارت مواجهتها، وإرسال قوارب الموت المحملة بالأسلحة والعتاد العسكري لجماعات مندسة تابعة لها في عدد من الدول الخليج، على أمل أن تحين ساعة لبث الفوضى داخلها، لكن النباهة الأمنية كثيراً ما تنجح في إجهاض تلك المحاولات العابثة.