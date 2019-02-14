شكرا لقرائتكم السعودية ترفع تحذير السعوديين من السفر إلى لبنان وزيارة العلولا تنتج دعما للحكومة والحريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 00:20

أسفر اليوم الأول من زيارة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار بن سلمان العلولا إلى بيروت عن جرعة دعم للبنان وللحكومة اللبنانية الجديدة ورئيسها سعد الحريري أمس، وكانت أولى خطواتها إعلان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري من السرايا الحكومية عن رفع التحذير السعودي للمواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان "سواء كان من الممكلة العربية السعودية أو من أي جهة دولية أخرى"، والتحضير لاجتماع اللجنة الثنائية المشتركة عبر زيارات ينتظر أن يقوم بها فنيون من الإدارة اللبنانية إلى الرياض في الأسابيع المقبلة للبحث في تنفيذ جملة مشاريع في عدد من القطاعات.



وانعكس القرار السعودي ارتياحا لدى الأوساط السياسية والاقتصادية اللبنانية، التي اعتبرت أنه يفتح الباب على تحريك القطاع السياحي في بموازاة الخطوات الموعودة من الحكومة الجديدة في الإصلاحات والاستثمار في البنى التحتية.

يذكر أن اللجنة الثنائية يرأسها رئيس الحكومة اللبناني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والتقى العلولا يرافقه البخاري أمس رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري، والحريري (الذي كان التقاه أول من أمس فور وصوله وتناول العشاء إلى مائدته) أمس وعددا كبيرا من القادة السياسيين اللبنانيين في عشاء أقامه البخاري على شرف الحريري ليلا، بينهم رئيسا الجمهورية السابقان أمين الجميل وميشال سليمان، رئيسا الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، رئيسا "الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وعدد من النواب والوزراء. وينتظر أن يلتقي المسؤول السعودي اليوم عددا آخر من القيادات اللبنانية، ويشارك في إحياء الذكرى ال14 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد الظهر.

وأفاد المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية بعد اجتماع العلولا مع الرئيس عون أن الموفد الملكي السعودي، أكد "وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين".

وخلال اللقاء نقل المستشار العلولا الى رئيس الجمهورية "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهانيهما لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة".

وحمل الرئيس عون، المستشار العلولا، تحياته الى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، مؤكدا "حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة". وتم خلال اللقاء وفق المكتب الاعلامي الرئاسي، التداول في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين بهدف تنمية العلاقات بينهما. كما تطرق البحث الى الاقتراح الرئاسي اللبناني بإنشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" والاتصالات التي قطعها لبنان لتوفير التأييد العربي والدولي لها.

وعند الثالثة بعد ظهر استقبل بري، في مكتبه في البرلمان، الموفد الملكي السعودي والسفير البخاري والقائم بالاعمال ماجد ابي العلا. ونقل العلولا تهنئة خادم الحرمين الشريفين بتشكيل الحكومة الجديدة، وجرى عرض للعلاقات الثنائية والتطورات الراهنة.

وتوجه المستشار العلولا الى السرايا الكبيرة عصرا، حيث أدت له التحية ثلة من حرس رئاسة الحكومة، ثم اجتمع إلى الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري والسفير البخاري. وتم عرض آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

وبعد اللقاء، قال السفير السعودي للصحافيين: "بتلخيص سريع للقاءات التي تمت خلال زيارة موفد خادم الحرمين الشريفين سعادة المستشار نزار العلولا، تم تقديم خالص التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون وإلى دولة الرئيس نبيه بري، والآن إلى دولة الرئيس سعد الحريري. وتمت مناقشة العديد من الملفات والقضايا، أهمها كان التباحث حول التحضير للجنة مشتركة بين البلدين والإعداد المبدئي لإرسال مجموعة من الفنيين من جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات اللبنانية، للالتقاء بنظرائهم في المملكة العربية السعودية. والبدء بالتحضيرات لعقد هذه اللجنة المشتركة سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل مؤسساتي، ونتمنى أن تتم هذه التحضيرات خلال الأسابيع المقبلة بشكل جيد".

وأضاف: "أود أن أتلو أمامكم البيان الآتي: نظرا لانتفاء المسببات الأمنية التي دعت المملكة العربية السعودية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الجمهورية اللبنانية، وبناء على التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية، على استقرار الأوضاع الأمنية فيها، وحرصها الدائم على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة العربية السعودية ترفع تحذيرها للمواطنين المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية، سواء كانت من الممكلة العربية السعودية أو من أي جهة دولية أخرى".

منتدى الطائف ورفيق الحريري

ومن السرايا توجه الحريري والموفد الملكي السعودي والبخاري لافتتاح منتدى "الطائف إنجازات وأرقام وشركاء" الذي نظمته "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة"، التي تقودها النائب بهية الحريري بالتعاون مع السفارة لمناسبة الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، عشية إحياء ذكر استشهاد الرئيس رفيق الحريري. وجرى تكريم عدد من الشخصيات بتسليم درع المنتدى إليهم.

وألقى رئيس الحكومة كلمة عبر فيها "عن شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي العهد على إيفادهما المستشار في الديوان الأخ نزار العلولا ليكون معنا اليوم، تأكيدا على وقوف المملكة الدائم، قيادة وشعبا، إلى جانب لبنان واللبنانيين. والشكر موصول إلى معالي سفير المملكة العربية السعودية الأخ وليد البخاري، ولمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة على تنظيم هذا اللقاء". ووشكر الجميع "على حضوركم هذا المنتدى الذي يحمل اسم الطائف، الذي بات أبعد من مؤتمر رعته المملكة العربية السعودية، فوضع حدا لحرب أهلية، ووثيقة وفاق وطني شكلت دستورا جديدا للبنان، وتحول إلى نموذج لعديد من دول المنطقة التواقة للعودة إلى السلم الأهلي والأمان عن طريق التسوية السياسية".

كما شكر "كل واحد وواحدة من المكرمين اليوم، فأنتم رفاق درب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على طريق إعادة الإعمار، الذي يتطلع لبنان إلى خبرتكم ومساهمتكم في مسيرة النهوض الثانية التي تنطلق اليوم بإذن الله".

وألقى البخاري كلمة للمناسبة قال فيها:"هناك حيث الشعلة، وعلى بعد أمتار من هذا المكان، حاولوا اغتيال لبنان... لبنان الرسالة... الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إنها الذكرى الرابعة عشر لإغتياله... ذكرى مشؤومة ليس على اللبنانيين فحسب، بل على العالم أجمع... نستذكرها مع الشاهد والشهيد. الشاهد على حرب أهلية واتفاق صان جوهر لبنان ووحدته، والشهيد لأجل لبنان وسيادته وعروبته".

أضاف: "اغتالوه لأنهم أرادوا دفن اتفاق الطائف، لكنه أصبح بإرادة الشعب اللبناني دستورا للجمهورية الناهضة من الرماد وحقول الموت والأسى. إنه رفيق الحريري الذي دفع حيا وميتا ثمن ترجمة تلك الإرادة وتحويل رماد بركان الحرب الى مادة من مواد البناء والإنشاء والنهوض والعمران على طريق إعادة لبنان بما يليق به وبأهله الكرام وبما يجعله مجددا منارة للشرق ومقصدا للغرب وأيقونة للعرب".

وقال: "نحن قوم نذود عن سيادة لبنان واستقلاله، لأننا نعتبر أنفسنا من لبنان ولبنان منا... لعبت بلادي، مهبط الوحي الإلهي وموئل البيت العتيق ودار الإسلام والسلام، دورا محوريا في مسار اتفاق الطائف، لكن اللبنانيين هم من ارتضوه واختاروه وجعلوا منه عنوان سلمهم الأهلي، وهم المؤتمنون على العمل بموجبه. لذا، أود أن أوكد لكم أن المملكة ضنينة على سلامة لبنان واستقراره والمحافظة على وحدته الوطنية".

وتابع: "باغتيال رفيق الحريري اغتالوا وطنا، لكنهم لم يتمكنوا من اغتيال إرثه الباقي وإرادته الحية المشعة وسيرته النقية التي ستظل مثالا يحتذى به، وها هو نجله دولة رئيس الحكومة سعد رفيق الحريري يشكل امتدادا وحارسا لهذا النهج وحماية للبنان". وكرر التهنئة بتشكيل حكومة "انتظرناها مثلما انتظرتموها متمنين أن تكون بوابة خير عليكم وكلنا ملء الثقة والأمل بأن يتابع لبنان الغالي مسيرة النهوض مجددا بهمة أهله ومساعدة أشقائه وأصدقائه ليعود مجددا منارة ورسالة وعنوانا للسلام والإبداع والأخوة الإنسانية".

من جهة ثانية رحب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي "بقرار المملكة رفع الحظر عن سفر الاخوة السعوديين الى لبنان، وباذن الله ستبقى علاقة لبنان بالمملكة، قيادة وشعبا وطيدة دوما، لأنها قائمة على تاريخ من المحبة والاحترام المتبادلين".