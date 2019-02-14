"العليا الإسرائيلية" تمنع دفن جثمانى شهيدين فى مقابر الأرقام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، قراراً يقضى بمنع الجيش والشرطة الإسرائيلية من دفن جثمانى الشهيدين سماح مبارك وأشرف نعالوة الفلسطينيين فى مقابر الأرقام.

وأوضح محامى مركز معلومات وادي حلوة، محمد محمود، أنه قدم التماساً للمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم للمطالبة بتسليم جثمانها لذويها، وعليه أصدرت المحكمة قراراً يقضي بمنع الجيش والشرطة من دفنها في مقابر الأرقام لحين عقد الجلسة والتي تقرر أن تكون عصر الاثنين القادم للبت بالالتماس المقدم.

واستُشهِدَت الفتاة سماح مبارك نهاية الشهر الماضي برصاص جنود الاحتلال عند حاجز زعيم شرق مدينة القدس، بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

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