الجيش السورى يحبط محاولات تسلل مجموعات إرهابية بإدلب وحماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وحدة من الجيش السورى اليوم /الخميس/، رمايات بسلاح المدفعية على مقرات ونقاط تحصين تنظيم جبهة النصرة عند أطراف بلدة (خان شيخون) بريف إدلب الجنوبى أثناء محاولتها التسلل باتجاه نقاط عسكرية ومناطق آمنة فى ريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الرمايات أدت إلى تدمير مقرات وأوكار للإرهابيين والقضاء على عدد منهم، مشيرة إلى إحباط محاولات تسلل مجموعات إرهابية تحركت من أطراف بلدة السكيك شرق بلدة خان شيخون باتجاه المناطق المطهرة من الإرهاب بريف إدلب الجنوبى الشرقى، كما أن القوات أوقعت خسائر فى صفوف المجموعات الإرهابية.

وفى أقصى ريف حماة الشمالى الغربى، رصدت وحدات من الجيش تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم "الحزب التركستانى" من أطراف بلدتى الحويز والحويجة على الأطراف الشرقية لسهل الغاب باتجاه نقاط عسكرية فى المنطقة، وتعاملت معها بالأسلحة وردتها بعد إيقاع قتلى ومصابين فى صفوفها.

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