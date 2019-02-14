شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 عناصر من التيار الصدرى بعبوة ناسفة فى محافظة صلاح الدين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 عناصر من فصيل "سرايا السلام" الجناح العسكرى للتيار الصدرى، مصرعهم اليوم الخميس، بينهم قائد ميدانى، جراء انفجار عبوة ناسفة فى قاطع الثرثار بقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى/واع/ عن مصدر أمنى عراقى قوله "إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية لسرايا السلام فى سامراء، ما أسفر عن مقتل 8 من عناصر السرايا، بينهم القائد حسين عطية الساعدى".
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