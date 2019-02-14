شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تطالب "بى بى سى" بموقف رسمى تجاه تصريح منتجها عن فبركة هجوم الدوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية الروسية شبكة "بى بى سى" البريطانية بتبنى موقف واضح تجاه اعتراف منتجها ريام دالاتى بفبركة مشاهد الهجوم الكيميائى المزعوم على مستشفى دوما شرقى دمشق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- أن "تصريحات منتج شبكة "(بى بى سى) تؤكد فبركة المشاهد التى التقطت بمشاركة "الخوذ البيضاء"، ولذا نفضل سماع موقف الشبكة بأسرها كونها غطت تلك الأحداث بنشاط".

وكان منتج شبكة (بى بى سى) الإخبارية قد أعرب فى سلسلة تغريدات عن قناعته بأن المشاهد التى قيل إنها صورت فى مستشفى مدينة دوما شرقى دمشق يوم الهجوم الكيميائى المزعوم مجرد مسرحية مفبركة، موضحا أن "المدينة الواقعة فى غوطة دمشق الشرقية تعرضت لهجوم فى السابع من أبريل العام الماضى، لكن لم يستخدم فيه غاز السارين".

يذكر أن موسكو أعلنت -فى وقت سابق- أن الهجوم على بلدة دوما مفبرك، حيث زار أطباء مركز المصالحة الروسى موقع الهجوم المزعوم بعد يومين من الإعلان عنه، ولم يعثروا لدى السكان هناك على أى أثر للمواد السامة التى أشيع استخدامها.