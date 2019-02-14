روحاني: يجب تحرير إدلب وسوريا بشكل كامل من الإرهابيين

سوتشي — سبوتنيك. وقال روحاني عقب القمة الثلاثية: "في اجتماع اليوم بين رؤساء الدول الثلاث، والذي كان مفيدًا وصريحًا للغاية، ناقشنا الحاجة إلى مواصلة الحرب ضد الإرهاب في المناطق المتبقية ، بما في ذلك إدلب.

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وتابع الرئيس الإيراني: لقد أكدنا هذه المسألة. الجميع وافق على أن خفض التوتر ووجود قوات الدول الضامنة — على أساس مؤقت. إدلب جزء من الدولة السورية، من الضروري القيام بتطهيرها من الإرهابيين، تحت أي مسمى كانوا يجب أن يغادروا البلاد".

وأشار روحاني أن طهران قلقة من عدم وجود وضوح حتى الآن بشأن سحب القوات الأمريكية من شرق الفرات.

من ناحيته أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن مذكرة إدلب يجب تنفيذها لكن من الأهم عدم السماح بحصول أزمة إنسانية هناك.

وقال أردوغان خلال لقائه مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في سوتشي "على مدى السنوات الثماني الماضية، عانى إخواننا السوريون الكثير، ودفعوا ثمنا باهظا… نحن لا نريد مآسي جديدة أو أزمات إنسانية جديدة في سوريا أو في مناطق أخرى أو في إدلب. لقد بذلت تركيا الكثير من الجهود، رغم كل الصعوبات، رغم استفزازات بعض الدول، من أجل الحفاظ على الهدوء في إدلب".