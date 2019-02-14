ولي العهد السعودي يزور إندونيسيا الأسبوع المقبل

اسماء السيد - جاكرتا: أعلنت إندونيسيا الخميس أنها ستستقبل الأسبوع المقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيقوم في زيارة رسمية، وذلك في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان والهند وماليزيا.

وتبدأ زيارة الأمير محمد بن سلمان لأكبر بلد مسلم في العالم الاثنين. وهذه الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها ولي العهد إلى الأرخبيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جوهان بودي لوكالة فرانس برس، إن الأمير محمد "سيصل إلى إندونيسيا في 18 فبراير وسيلتقي الرئيس (جوكو ويدودو) في 19 فبراير".

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية الأربعاء أن ولي العهد السعودي سيبدأ زيارة دولة إلى إسلام أباد في 16 فبراير تأمل باكستان ان يتم خلالها التوقيع على العديد من اتفاقيات الاستثمار لدعم اقتصادها المتعثر.

وسيزور ولي العهد السعودي ماليزيا أيضًا ثم إندونيسيا ولاحقاً إلى الهند.

وزار محمد بن سلمان إندونيسيا في 2017 في إطار جولة آسيوية.

ووقعت الرياض وجاكرتا حينها العديد من الاتفاقيات حول التجارة والطيران وتعزيز التعاون في مجال العلوم والصحة ومكافحة الجريمة.

ووقع البلدان أيضاً اتفاقاً شمل شركة النفط السعودية الرسمية آرامكو ونظيرتها الإندونيسية بيرتامينا، لتوسيع مصفاة لتكرير النفط بقيمة مليارات الدولارات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.