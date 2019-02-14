دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Canon تطلق كاميرة EOS RP بدون مرآة داخلية وسعر 1299 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث إصدار من الكاميرات المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية تقدمه كانون في كاميرة EOS RP، التي تستهدف هواة التصوير مع مستشعر إطار كامل وسعر يبدأ من 1300 دولار تقريباً للكاميرة فقط دون العدسات.

بعد الكثير من التسريبات التي جاءت خلال الفترة الماضية حول إصدار Canon القادم من الكاميرات بدون مرآة داخلية، كشفت الشركة اليوم رسمياً عن كاميرة EOS RP بدون مرآة داخلية مع مستشعر إطار كامل، حيث يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير جيد مقارنة بالإصدار المميز من كاميرات EOS R.

وتضم كاميرة Canon EOS RP مستشعر CMOS إطار كامل بدقة 26.2 ميجا بيكسل، كما تضم الكاميرة معالج الصور DIGIC 8، مع عدساتRF، وأيضاً نظام متكامل يدعم تنظيف المستشعرات.

مستشعر CMOS في كاميرة EOS RP يدعم دمج 2 بيكسل في نقطة واحدة، مع ميزة التركيز التلقائي في عدد 4779 نقطة تدعم التركيز في نقط محددة، والتركيز على العين وتحديد الوجوه في المشاهد.

كما يدعم النموذج الجديد في تصميم الكاميرة بدون مرآة داخلية 30 ثانية إلى 1/4000 ثانية في سرعة المصراع، و100 إلى 25600 نقطة في ISO، مع أكثر من نمط للتصوير، وتقنية خفض التشويش في التصوير.

وفي تسجيل الفيديو تقدم كاميرة EOS RP ميزة تسجيل الفيديو بدقة 4K Ultra HD عند 24 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو Full HD عند 60 إطار لكل ثانية، إلى جانب ميزة تسجيل فيديو بدقة 4K مع وقت فاصل.

وتؤكد كانون أن تصميم كاميرة EOS RP يدعم هواة التصوير أو الهواة في مرحلة متقدمة، مع حجم أصغر للكاميرة يقدم تجربة سلسة في التحكم، كما تأتي الكاميرة بشاشة LCD بخاصية اللمس، مع عدسات viewfinder إلكترونية مع ميزة التركيز التلقائي التي تدعم اللمس والسحب.

أيضاً يدعم هذا النموذج الإتصال عن طريق البلوتوث وWiFi ، كما يأتي مع نمط Visual Guide من كانون، الذي قدم من الشركة سابقاً في كلاً من EOS 77D وRebel T7i.

ومن المقرر أن تتوفر كاميرة Canon EOS RP فقط دون العدسات بسعر 1299 دولار، بينما تأتي مع عدسات RF 24-105 مم وF4 L IS USM بسعر 2399 دولار، على أن تتوفر في شهر مارس على كلاً من أمازون، وB&H، وأيضاً Adorama من بين منافذ بيع أخرى على شبكة الإنترنت.

المصدر

هذا الموضوع Canon تطلق كاميرة EOS RP بدون مرآة داخلية وسعر 1299 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.