دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Fujifilm تقدم كاميرة X-T30 بتصميم أصغر حجماً وسعر يبدأ من 899 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Fujifilm عن إصداراها الجديد من الكاميرات X-T30 وهو إصدار أصغر من الكاميرة المميزة X-T3، حيث يقدم من Fujifilm مع تصميم أصغر حجماً وسعر أقل أيضاً مقارنة بالإصدار المميز.

أكدت Fujifilm أن كاميرة X-T20 حققت أعلى المبيعات خلال الفترة الماضية، والتي قدمت بتصميم أخف وأصغر من الإصدار المميز، واليوم من جديد تقدم Fujifilm كاميرة X-T30 التي تبدأ من تسعير 899 دولار للكاميرة فقط بدون العدسات، أو سعر 1300 دولار تقريباً للكاميرة مع عدسات من 18-55مم، كما تتوفر عدة أخرى من 15-45مم بسعر 999 دولار.

ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة بإختيارين في الألوان هما الأسود والفضي عند إطلاق الكاميرة إلى الأسواق، كما تقدم فوجي فيلم إختيار أخر من الألوان وهو الفضي charcoal في شهر يونيو.

مواصفات وتصميم كاميرة X-T30

لا يختلف تصميم كاميرة X-T30 عن الإصدار السابق X-T20 بشكل كبير، إلا أن Fujifilm أضافت بعض اللمسات الجديدة في تصميم الجهة الخلفية في الإصدار الجديد، حيث تأتي X-T30 بعصا تحكم تدعم المستخدم في التركيز، كما أعيد تصميم d-pad، أيضاً تأتي أدوات التحكم في الإصدار الجديد في موقع أقرب ليد المستخدم ويمكن الوصول إليه بسلاسة، من أدوات التركيز، والشاشة المميزة بخاصية اللمس إلى جانب زر Q.

وتأتي كاميرة X-T30 بشاشة LCD بخاصية اللمس تتميز بحجم أنحف من الشاشة المقدمة في كاميرة X-T20، كما تتميز الكاميرة بشكل عام بحجم أصغر يمكن ملاحظته بشكل سريع عند التجربة العملية للكاميرة، التي تدعم المستخدم بتحكم سلس.

بالتأكيد مع الحجم الأصغر في كاميرة X-T30 هناك بعض المكونات التي تم التضحية بها، حيث يأتي هذا الإصدار دون ISO، و دون وحدة التحكم في سرعة آداء المصراع في الكاميرة، وهي من المميزات التي جاءت بها X-T3، كما تأتي الكاميرة مع فتحة واحدة SD للذاكرة الخارجية.

بشكل عام إستطاعت Fujifilm أن تنقل المهام الرئيسية في إصدارها المميز إلى إصدار جديد أصغر حجماً في كاميرة X-T30، حيث تتميز الكاميرة بفلاش مدمج، كما يأتي EVF بجودة عرض أقل من المقدمة في كاميرة X-T3، أيضاً تتميز أيضاً شاشة الكاميرة LCD بجودة عرض أقل، إلا أن خاصية اللمس في الشاشة تأتي بإستجابة سريعة جداً.

كاميرة X-T30 تتميز بمستشعر X-Trans CMOS 4 بدقة 26.1 ميجا بيكسل، كما تضم معالج X-Processor 4 رباعي الأنوية وهو المعالج ذاته المستخدم في X-T3، أيضاً تضم الكاميرة الجيل الرابع من تقنية Fujifilm للتركيز التلقائي السريع، مع تقنية تحديد المشهد، وتدعم التصوير المستمر حتى 30 إطار في الثانية بالمصراع الإلكتروني أو 8 إطار لكل ثانية، كما تدعم تركيز تلقائي 3.0EV، وسرعة في الآداء بنسبة 150% مقارنة بكاميرة X-T20.

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هذا الموضوع Fujifilm تقدم كاميرة X-T30 بتصميم أصغر حجماً وسعر يبدأ من 899 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.