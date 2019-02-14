بوتين: روسيا وايران وتركيا سيدعمون إطلاق اللجنة الدستورية السورية

موسكو — سبوتنيك. كما أشار الرئيس الروسي، الى أن بعض البلدان تريد الانضمام إلى عملية أستانا للتسوية في سوريا بصفة مراقبين.

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وأكد الرئيس الروسي، أن روسيا وإيران وتركيا سيدعمون إطلاق اللجنة الدستورية السورية.

ووصف المباحثات حول سوريا في القمة الروسية — الإيرانية — التركية في سوتشي بأنها كانت بناءة ومفصلة للغاية، مؤكدا أن روسيا وإيران وتركيا تعمل على تعزيز التعاون في إطار عملية استانا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الخميس، أن روسيا وتركيا وإيران تمكنت من الحفاظ على مبادئ أستانا بشأن التسوية السورية بغض النظر عن الاستفزازات.

وقال أردوغان خلال لقائه مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في سوتشي: "لقد خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام لمواصلة العملية السياسية في سوريا وتثبيت الهدنة هناك. تمكنا من الحفاظ على مبادئ أستانا، على الرغم من الاستفزازات. هذه هي أنجح عملية لوقف إراقة الدماء. وتمكنا من خلال الحوار التغلب على العديد من العقبات".

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، على هامش قمة موسكو، أنه يتم الالتزام بنظام وقف الأعمال العدائية، في جميع أنحاء سوريا، داعياً للنظر في خطوات مشتركة للقضاء على الإرهاب نهائيا.