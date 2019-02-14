نائب وزير الخارجية الكويتي يتحدث لقناة إسرائيلية عن الحرب على إيران

رد الجار الله على سؤال للقناة العبرية "كان" (هيئة البث الإسرائيلية)، ظهر اليوم، الخميس، حول إيران، عن مدى مشاركة بلاده في الحرب على إيران، فقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله "لقد ناقشنا قضايا عدة، وليس إيران فحسب".

جاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، على هامش مشاركته كممثل عن دولة الكويت في مؤتمر "الأمن والسلام في الشرق الأوسط"، المنعقد في العاصمة البولندية، وارسو، أو ما يسمى بـ"مؤتمر وارسو"، ضمن أكثر من 60 دولة أجنبية وعربية شاركت في المؤتمر الدولي.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة العبرية الـ"13" صباح اليوم، الخميس، أن وزير الخارجية البحرين، خالد بن أحمد، رد على سؤال للقناة حول مدى احتمالية عقد لقاء مع نتنياهو، فكانت الإجابة، فورية، وقال فيها: "ستحدث وقت ما تحدث".

يشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية التي سأت الجار لله لم تذكر له أنها قناة عبرية، وإنما تناولت السؤال أثناء خروج نائب وزير الخارجية الكويتي، خلال خروجه من اجتماع مغلق للمؤتمر، وكان السؤال باللغة الإنجليزية.

يذكر أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد دعا الشهر الماضي، خلال جولة له بمنطقة الشرق الأوسط، إلى عقد قمة دولية لمناهضة السياسات الإيرانية في المنطقة، وتم عقد القمة الدولية، المسماه بـ"مؤتمر وارسو".