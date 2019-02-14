فيديو... قتيلان وإصابات بين رجال الأمن بانفجارين في مدينة السلط الأردنية

وذكرت وكالة "عمون" الإخبارية أن أحد مرتبات الأمن العام قتل وأصيب 6 آخرين في انفجار ثان وقع داخل مزرعة في منطقة "نقب الدبور" بمدينة السلط، وجاء هذا الانفجار عقب انفجار لغم قديم توفي على أثره مواطن خمسيني.

وكان توفي مواطن اليوم الخميس 14 شباط/ فبراير، إثر انفجار لغم قديم في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط، بحسب ما ذكره مصدر أمني للوكالة.

وقال المصدر: إن بلاغا ورد للأجهزة الامنية بسماع دوي انفجار في منطقة الكسارات بنقب الدبور، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان لها "توفي خمسيني داخل إحدى المزارع في محافظة البلقاء حيث تحرك المعنيين وفتح تحقيق بالحادثة لتحديد سبب الوفاة، وتدل المؤشرات على حدوث انفجار قد يكون أثر جسم متفجر قديم من مخلفات الأمن الداخلي".