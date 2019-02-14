روحاني: إيران مستعدة للتوسط لإعادة العلاقات التركية السورية

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سوتشي — سبوتنيك. وقال روحاني للصحفيين: "إيران وبمساعدة روسيا مستعدة للتوسط لإعادة العلاقات التركية السورية".
وقال كالين في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين 4 فبراير/شباط "موقفنا حيال النظام السوري واضح والأسد فقد شرعيته بالنسبة لنا وهو غير قادر على الحفاظ على وحدة التراب السوري".
وأكد كالين "تواصل أجهزة الاستخبارات السورية والتركية لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم الأحد 3 فبراير/شباط، إن بلاده تواصل الاتصال، على مستوى منخفض، مع الحكومة السورية حتى على الرغم من دعم أنقرة لمسلحي المعارضة الذين يحاربون منذ سنوات لإسقاط الرئيس بشار الأسد.
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