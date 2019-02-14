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© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
وقال المصدر لوكالة "المعلومة"، إن "طيران الجيش قصف تجمعات وأسلحة وذخائر لعصابات داعش الإجرامية في مناطق مختلفة من العمق السوري القريبة من الشريط الحدودي مع العراق، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان رافقها دوي انفجارات عنيفة من الأماكن المستهدفة".
وأضاف المصدر أن "القصف أدى إلى مقتل العديد من عناصر عصابات داعش الإجرامية". مشيرا إلى أن استهداف هذه التجمعات من قبل طيران الجيش جاء لإضعاف قدرة مجرمي التنظيم وعدم تمكنهم من الاقتراب من القاطع الغربي للمحافظة".
الجدير ذكره أن الحكومتين السورية والعراقية تقومان بالتنسيق بين بعضهما بخصوص تنظيف الحدود المشتركة من عصابات "داعش" التكفيرية، حيث سمحت سوريا للطيران العراقي باستهداف "الدواعش" في المناطق المتاخمة للحدود بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المروحي العراقي يقتل عددا من "الدواعش" في العمق السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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