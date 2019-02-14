إصابة عدد من رجال الأمن الأردني أثناء تعاملهم مع "جسم متفجر"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أفاد مصدر أمني أردني مسؤول، بوقوع عدد من الإصابات في صفوف رجال الأمن، أثناء تعاملهم مع "جسم متفجر"، في مدينة السلط، غربي العاصمة عمان.
واكتفى المصدر في حديثه للأناضول، بإيضاح سبب إصابة العناصر، وهو تعاملهم مع "جسم متفجر"، لم يحدد طبيعته أو عدد المصابين أو حجم إصاباتهم.
وأكد المصدر أنه سيصدر تفاصيل لاحقا حال ورودها.
فيما أوردت وسائل إعلام محلية، أن الإصابات وقعت نتيجة انفجار لغم أرضي قديم.
ولم يصدر حتى الساعة 14 تغ أي معلومات رسمية تؤكد سبب الانفجار.
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